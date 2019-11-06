Росіян готують до підвищення внесків на капремонт

Чим більше грошей збирають з населення, тим більше старого та аварійного житла

Створена в РФ схема оплати капремонту багатоквартирних будинків не працює. Регіональні програми ремонтів не виконуються. А старого та аварійного житла все більше, повідомляє Рахункова палата (РП). Серед причин погіршення якості житлового фонду аудитори називають занадто низькі платежі населення, які нібито вдвічі нижче економічно обґрунтованого розміру. Щоб зупинити деградацію житлового фонду, влади передбачувано можуть вибрати найпростіший варіант – підвищити платежі населення за майбутній ремонт багатоквартирних будинків.

Реалізація регіональних програм капремонту багатоквартирних будинків поки себе не виправдала: стан житлового фонду не поліпшується, стверджують аудитори Рахункової палати.

Кількість аварійних багатоквартирних будинків в РФ зросла з 2014 по 2017 рік на 24,5%. Вже в 75 регіонах країни затверджені плани скорочення переліку та видів робіт з капремонту, який фінансується за рахунок внесків громадян. Ще в дев’яти регіонах станом на 1 серпня 2019 року подібні плани знаходяться в стадії затвердження.

У регіонах РФ наголошується систематичне невиконання короткострокових планів капітального ремонту – в середньому на 20%.

А невиконання короткострокових планів ремонту веде до збільшення залишків невикористаних коштів фондів капремонту. До кінця першого півріччя 2019 року у фондах капремонту вже накопичилося понад 140 млрд руб. Зростання обсягу невикористаних коштів за останні два роки перевищив 27%.

Згідно з даними Росстату та Мінбуду, обсяг житлового фонду, має знос від 66 до 70% і вище, не тільки не скорочується, а навіть має тенденцію до збільшення, визнають аудитори СП.

«Бюджетні кошти на проведення капремонту практично не залучаються. Громадяни перераховують гроші зі своїх, як правило, незначних доходів у вигляді внесків, а держава має поліпшити умови їх проживання, провівши капремонт у встановлені терміни і з належною якістю», – розповідає аудитор Світлана Орлова.

За її словами, місцеві чиновники надають недостовірні дані про стан багатоквартирних будинків і зносі їх конструктивних елементів. Крім того, чиновники списують гроші на ремонт тих будинків, які вже неможливо відновити. У програми капремонту систематично включаються аварійні будинки, що підлягають знесенню та реконструкції, або старі будинки, ремонт яких економічно недоцільний. Так, з 2017 по 2019 рік Фонд ЖКГ виявив понад 10 тис. таких будинків, говорить Орлова.

«Невиконання короткострокових планів обумовлено не тільки поганою організацією роботи регіонального оператора, але і відсутністю належного контролю за його діяльністю з боку регіональних органів влади», – підкреслює аудитор.

Брак грошей на ремонт аудитори називають «недостатньою фінансовою стійкістю регіональних програм». До початку поточного року фінансове забезпечення регіональних програм становило лише 55%. «У більшості регіонів мінімальний розмір внеску на капремонт майже в два рази нижче економічно обґрунтованого розміру. Причина в тому, що суб’єкти його встановлюють з урахуванням доступності для громадян при наявному у них рівні доходів», – пояснила Світлана Орлова.

«У 2020 році капітального ремонту буде потребувати 1,7 млрд кв. м житла, вартість ремонту складе близько 5 трлн руб. Ці цифри звучали при прийнятті поправок до Житлового кодексу в 2012 році. З тих пір щорічно фіксується, що у рамках програми вдається профінансувати ремонт всього 10% житлового фонду, що потребує ньому. Збереження існуючої системи внесків у незмінному вигляді передбачає лише два можливих сценарії розвитку ситуації. Або в найближчі кілька років необхідно збільшувати збори на капремонт для громадян, або обсяг відремонтованого житла буде скорочуватися», – пояснює гендиректор компанії «Апри Флай Плэнинг» Володимир Савченков. При цьому він нагадує, що ціни на будівельну продукцію щорічно зростають в середньому на 3-5%.

Регіонам потрібно не підвищувати внески для населення на капремонт, а забезпечувати підвищення рівня життя в суб’єктах РФ. Потрібно залучати бізнес до вирішення соціальних проблем і знижувати корупційні ризики у сфері ЖКГ. Особливо це важливо на тлі ініціатив по запуску Всеросійської програми реновації житла, що у перспективі вимагатиме ще більшої бюджетної навантаження», – вважає доцент Російського економічного університету ім. Р. В. Плеханова Максим Соколов.

«Проблема неефективності програм капремонту не в тому, що внески з громадян занадто маленькі, а в тому, що чиновники занадто багато крадуть. Тому потрібно внески не піднімати, а красти менше. Особисто я і багато моїх знайомих вже стикалися з наслідками розкрадань – це низька якість матеріалів і неякісне виконання робіт, які явно не відповідають початковими планами і кошторисами. На жаль, не знаю жодного, хто був би задоволений виконанням так званого капітального ремонту. Можна порадити уряду налагодити контроль за витрачанням зібраних з громадян коштів на капітальний ремонт», – говорить керівник аналітичного центру «ІНКОМ-Нерухомість» Дмитро Таганов.

«В умовах скорочення реальних доходів населення і зростання цін на комунальні послуги нагромадити достатні кошти на капремонт неможливо. Потрібно пряме державне фінансування програм капітального ремонту, причому у цьому має відігравати головну роль федеральний бюджет, який буквально переповнений грошима – з початку року профіцит склав 2,6 трлн рублів (близько 4% ВВП)», – вважає керуючий партнер компанії «Метриум» Марія Литинецкая. Підвищення внесків на капремонт в нинішніх умовах вона вважає нелогічним. Тим не менш вона припускає, що збільшення внесків все ж відбудеться – і швидше за все в найближчі роки, якщо не місяці.

«Влада повинна зрозуміти, що основний інструмент боротьби з проблемою старого житла – це нове житлове будівництво та підвищення доступності новобудов для основної маси населення. Зараз же ситуація така, що кількість забудовників скорочується (через низьку рентабельність бізнесу, особливо в регіонах), ціни на житло ростуть, а іпотека залишається дорогою. У такій ситуації житловий фонд країни не може поновлюватися природним чином через ринковий механізм», – стверджує Литинецкая.