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Шкіряні спідниці в гардеробах Амаль Клуні, королеви Ранії та Меланії Трамп (фото)

06.11.2019

Шкіряна спідниця — безсумнівно, один із наймодніших предметів гардероба цією осені. Довжини міді, виваженого фасону й кольору, вона стане чудовим доповненням як офісного образа, так і святкового.

Меган Маркл

Вдалі комбінації демонструють Меган Маркл та Меланія Трамп, які до спідниці підбирають топи, підбори та аксесуари у схожих відтінках.

Меланія Трамп

Цим правилом майстерно користуються й подруги Маркл — акторка Пріянка Чопра та правозахисниця Амаль Клуні. Остання міксує шкіру з трикотажем, шовком та бавовною.

Амаль Клуні

Вишукані сорочки, оздоблені вишивкою чи мереживом, у поєднанні зі шкірою демонструє королева Летиція. Аксесуари обирає теж у відповідних відтінках. Обожнюють шкіряні вироби й модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі та акторка Кейт Бекінсейл. Найкращі їхні образи — до вашої уваги!

Пріянка Чопра

Королева Летиція

Королева Ранія

Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Анджеліна Джолі

Міранда Керр

Ірина Шейк

Кейт Бекінсейл

Алекса Чанг

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