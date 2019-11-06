НАБУ почало розслідувати дачу 6 мільйонів доларів хабара Яценюку

Національне антикоррупцинное бюро (НАБУ) відкрило справу про можливу дачі колишнього прем’єр-міністра Арсенію Яценюку через його соратника і екс-депутата Миколи Мартиненка хабара у розмірі 6 млн доларів екс-депутатом Ігорем Скосарем за прохідне місце у виборчому списку партії «Батьківщина» на виборах до парламенту у 2012 році.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито за рішенням Антикорупційного суду, який зобов’язав почати розслідування цього факту.

19 вересня заявник направив до НАБУ звернення про скоєння кримінального злочину за фактом надання посадовою особою неправомірної вигоди у розмірі 6 млн доларів екс-прем’єр-міністру через депутата Ради з метою отримання місця у виборчому списку політичної партії.

Зазначені дії, на думку заявника, містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

У травні Скосар заявив, що не пам’ятає про своїх словах про «купівлю» місця в Раді за 6 млн доларів.

У 2017 році колишній депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов повідомив у соціальній мережі Facebook, що кримінальне провадження за фактом отримання хабара Яценюком від Скосаря через Мартиненко за місце у списку «Батьківщини» було закрито через відсутність складу злочину.

В ході тих подій Яценюк був головою фракції «Батьківщина» в Раді.