У Швеції запропонували вступити в НАТО із-за російської агресії

На розгляд у шведський парламент внесений проект закону, що пропонує країні стати членом Північноатлантичного альянсу у зв’язку з «агресивною поведінкою Росії»

Про це повідомляє Russia Today. Відзначається, що автором поданого документа став депутат Помірної коаліційної партії Швеції Бориан Оберг.

«Рівень безпеки навколо нас значно впав. Прикладів цього багато, однак, по всій видимості, важливий момент – це агресивна поведінка Росії проти деяких її сусідів у нашому ближньому зарубіжжі. Крім того, не останню роль грає агресія проти України, яка триває вже кілька років. В додаток до того, що ця агресія показує позицію Росії, вона також чітко дає зрозуміти, чим загрожує неприєднання до НАТО при наявності з ним лише тісних союзницьких відносин», – сказано в пояснювальній записці. Більш того, закону зазначено, що НАТО надає військову допомогу країнам-членам Альянсу, тому Швеція має до нього вступити.