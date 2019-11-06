«Просвітіть, в якій країні ще живуть такі довбо*б??»: в честь приїзду Путіна в Омську пофарбували землю

Влада російського Омська щосили готувалися до приїзду сюди глави Кремля Володимира Путіна і президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на XVI Міжрегіональний форум співробітництва.

Явно бажаючи порадувати око керівників держав, співробітники місцевих комунальних служб пофарбували землю в зелений колір. Зокрема, землю зеленого кольору можна побачити біля довгобуду у хокейної академії Авангард в Омську.

На офіційному рівні влади міста пояснили ідею пофарбувати землю новим методом посіву трави. Втім, як стверджують місцеві ЗМІ, з урахуванням морозу насіння навряд чи пустять коріння в наступному році. При цьому залишається незрозуміло, чи зможуть президенти помилуватися новим «облагородженим» варіантом довгобуду, оскільки неясно, які об’єкти відвідають глави держав, невідомо.



«В Омську перед приїздом Путіна землю пофарбували у зелений колір, але навіть цей прорив вождь може не побачити, якщо піде сніг. Просвятите, в якій-небудь країні світу ще живуть такі ж довбо*б?», — пишуть у Telegram-каналі Vitauskas news. Справедливості заради відзначимо, що в липні комунальники Черкас сушили асфальт до приїзду президента Володимира Зеленського. А в Житомирській області до приїзду Зеленського постелили новий зелений килим.