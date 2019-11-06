Українські електростанції почали відключати: стала відома причина

Компанія «Укренерго» визнала, що вітчизняні електростанції почали відключати у зв’язку з імпортом російської електроенергії, так як обмежити імпорт нереально.

Про це повідомив глава департаменту розвитку ринку електроенергії «Укренерго» Микита Вишневський в коментарі виданню «Главком». За його словами, компанія не має можливості обмежити імпорт, у зв’язку з чим обмежує вітчизняних виробників електроенергії.

«Відсутня можливість з точки зору законодавства обмеження імпорту з тим державним контрактам, які діють. Це договір про паралельну роботу і це ті контракти, які є», — повідомив Вишневський.

Він додав, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії потрібно внести певні зміни до законодавства.

Нагадаємо. раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокип на своїй сторінці в Facebook написав, що в ніч на 5 листопада були зафіксовані рекордні поставки електроенергії в об’єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, які склали 1,216 МВт. Разом з тим вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.