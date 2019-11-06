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Борислав Береза: План «Три трійки». Що повинна робити українська влада

06.11.2019

Нещодавно один європейський колега нагадав мені про цікавий кейсі. Про те, як після виходу зі складу СРСР в одному балтійському державі був взятий за основу план розвитку держави під назвою «Три трійки».

Сенс цього плану полягає в тому, що за три тижні була сформульована концепція розвитку держави і план дій. За три місяці були прийняті всі необхідні закони і прописані регламентуючі документи. І протягом трьох років усі завдання поставлені перед цією державою були виконані. Що дозволило йому згодом не тільки стати членом НАТО і ЄС, але й стати одним з лідерів у багатьох напрямках в регіоні. Правда люди, які приймали, а потім реалізовували цей план, спочатку знали, що робити, куди вони хочуть вести країну і якою вони хочуть її бачити. У них був план, бажання змін і розуміння, як цього можна досягти. У них є тепер результат.

Було б непогано мати подібний план і для України. Враховуючи розміри України і наявність цілої низки проблем, від війни до економічного кризи та кадрового дефіциту, то часові рамки плану можна змінити і дещо розширити список задачі. Але для цього необхідно, щоб сила, у якої зараз є абсолютна монобольшінство у ВР і сконцентрировшая в своїх руках всю повноту влади в Україні, проявила політичну волю до досягнення результату. Ця сила повинна мати план, розуміти, як його реалізовувати, за рахунок кого і чого, а так само чітко усвідомлювати якою має стати Україна. Ось цього якраз і немає. На жаль.

Інакше б ми бачили вже процеси, які говорили б про наявність плану або нам би озвучили сам план. А за фактом… ми спостерігаємо хаотичні метання і бажання подобатися виборцю. Але не більше. Ми чуємо заяви від прем’єр-міністра Гончарука те, що ВВП виросте за 5 років на 40%, а за фактом все залишається на старому рівні. Ми чуємо від прем’єра, що різні статті бюджету будуть збільшені, а по факту маємо недонаполнение бюджету вже в цьому році і не бачимо за рахунок чого можливе зростання надходжень до бюджету України. Немає ні створення нових робочих місць, ні передумов для зростання економіки. Постійні гучні заяви не підтверджуються діями, а робота парламенту в режимі «скаженого принтера» показала низька якість законопроектів, ігнорування процедури і те, що багато голосують не читаючи текст законопроекту. Все це в черговий раз підтверджує моє припущення, що у нової моновласти немає ні плану, ні знань, ні досвіду. І на жаль, вони не в змозі вивести Україну з затянувшегся кризи. Озвучування бажання змінити Україну на краще не замінять дій, які необхідно здійснювати для отримання бажаного результату.

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Але влада не може навіть вибрати ідеологію, якої буде слідувати. Спочатку назвавши себе лібертаріанцями, представники влади суперечать цьому визначенню своїми ж діями. Та плутаючись у власних поглядах, через відсутність таких, влада кидається, як мавпа в анекдоті, між розумними і красивими.

А всього-то й треба було спочатку прописати концепцію подальшого розвитку держави, військову та економічну доктрину, доктрину інформаційного простору, а так само поетапний план кардинальних змін. Так, мова про реформи. І реалізовувати все це пункт за пунктом. Абсолютно реально за один рік паралельно прийняти закони і запустити реалізацію пакету реформ і заходів з відновлення економіки, оборонної могутності, систем охорони здоров’я та освіти. Одночасно з цим, за підтримки західних партнерів, провести чистку МВС, прокуратури і судів, у рамках реформи. Але це робиться лише при бажанні провести зміни, а не тільки взяти всіх вище перерахованих під особистий контроль для забезпечення захисту своїх особистих інтересів.

Все це можливо лише тоді, коли з самого ПОЧАТКУ є ПЛАН і розуміння, як досягти бажаного. Це можливо, коли є КОМАНДА і ЗНАННЯ. Це простіше зробити, якщо є ДОСВІД. Але при відсутності всього цього ми будемо бачити лише імітацію бурхливої діяльності без позитивних результатів і щиро сподіватися на випадкове везіння. Але тоді ми повинні розуміти, що ніяких якісних змін і поліпшень не передбачається, а слова про те, що для влади рейтингу і їм готові пожертвувати в ім’я досягнень, всього лише слова, які не замінять реальних дій. Пора знімати рожеві окуляри. Всім пора їх зняти. І влада, і опонентам і симпатикам влади.

Але поки я не бачу готовності до цього ні у влади, ні у суспільства.

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Борислав Береза

 

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