Борислав Береза: План «Три трійки». Що повинна робити українська влада

Нещодавно один європейський колега нагадав мені про цікавий кейсі. Про те, як після виходу зі складу СРСР в одному балтійському державі був взятий за основу план розвитку держави під назвою «Три трійки».

Сенс цього плану полягає в тому, що за три тижні була сформульована концепція розвитку держави і план дій. За три місяці були прийняті всі необхідні закони і прописані регламентуючі документи. І протягом трьох років усі завдання поставлені перед цією державою були виконані. Що дозволило йому згодом не тільки стати членом НАТО і ЄС, але й стати одним з лідерів у багатьох напрямках в регіоні. Правда люди, які приймали, а потім реалізовували цей план, спочатку знали, що робити, куди вони хочуть вести країну і якою вони хочуть її бачити. У них був план, бажання змін і розуміння, як цього можна досягти. У них є тепер результат.

Було б непогано мати подібний план і для України. Враховуючи розміри України і наявність цілої низки проблем, від війни до економічного кризи та кадрового дефіциту, то часові рамки плану можна змінити і дещо розширити список задачі. Але для цього необхідно, щоб сила, у якої зараз є абсолютна монобольшінство у ВР і сконцентрировшая в своїх руках всю повноту влади в Україні, проявила політичну волю до досягнення результату. Ця сила повинна мати план, розуміти, як його реалізовувати, за рахунок кого і чого, а так само чітко усвідомлювати якою має стати Україна. Ось цього якраз і немає. На жаль.

Інакше б ми бачили вже процеси, які говорили б про наявність плану або нам би озвучили сам план. А за фактом… ми спостерігаємо хаотичні метання і бажання подобатися виборцю. Але не більше. Ми чуємо заяви від прем’єр-міністра Гончарука те, що ВВП виросте за 5 років на 40%, а за фактом все залишається на старому рівні. Ми чуємо від прем’єра, що різні статті бюджету будуть збільшені, а по факту маємо недонаполнение бюджету вже в цьому році і не бачимо за рахунок чого можливе зростання надходжень до бюджету України. Немає ні створення нових робочих місць, ні передумов для зростання економіки. Постійні гучні заяви не підтверджуються діями, а робота парламенту в режимі «скаженого принтера» показала низька якість законопроектів, ігнорування процедури і те, що багато голосують не читаючи текст законопроекту. Все це в черговий раз підтверджує моє припущення, що у нової моновласти немає ні плану, ні знань, ні досвіду. І на жаль, вони не в змозі вивести Україну з затянувшегся кризи. Озвучування бажання змінити Україну на краще не замінять дій, які необхідно здійснювати для отримання бажаного результату.

Але влада не може навіть вибрати ідеологію, якої буде слідувати. Спочатку назвавши себе лібертаріанцями, представники влади суперечать цьому визначенню своїми ж діями. Та плутаючись у власних поглядах, через відсутність таких, влада кидається, як мавпа в анекдоті, між розумними і красивими.

А всього-то й треба було спочатку прописати концепцію подальшого розвитку держави, військову та економічну доктрину, доктрину інформаційного простору, а так само поетапний план кардинальних змін. Так, мова про реформи. І реалізовувати все це пункт за пунктом. Абсолютно реально за один рік паралельно прийняти закони і запустити реалізацію пакету реформ і заходів з відновлення економіки, оборонної могутності, систем охорони здоров’я та освіти. Одночасно з цим, за підтримки західних партнерів, провести чистку МВС, прокуратури і судів, у рамках реформи. Але це робиться лише при бажанні провести зміни, а не тільки взяти всіх вище перерахованих під особистий контроль для забезпечення захисту своїх особистих інтересів.

Все це можливо лише тоді, коли з самого ПОЧАТКУ є ПЛАН і розуміння, як досягти бажаного. Це можливо, коли є КОМАНДА і ЗНАННЯ. Це простіше зробити, якщо є ДОСВІД. Але при відсутності всього цього ми будемо бачити лише імітацію бурхливої діяльності без позитивних результатів і щиро сподіватися на випадкове везіння. Але тоді ми повинні розуміти, що ніяких якісних змін і поліпшень не передбачається, а слова про те, що для влади рейтингу і їм готові пожертвувати в ім’я досягнень, всього лише слова, які не замінять реальних дій. Пора знімати рожеві окуляри. Всім пора їх зняти. І влада, і опонентам і симпатикам влади.

Але поки я не бачу готовності до цього ні у влади, ні у суспільства.

Борислав Береза