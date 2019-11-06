На Київщині автобус із 32 пасажирами зіткнувся з фурою

У Київській області на 100-му кілометрі траси Київ – Харків сталася ДТП за участю автобусаз 32 пасажирами і вантажного авто. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції регіону.

“П’ята ранку, автодорога Київ – Харків, 100-й кілометр. Водій автобуса Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була недотримана. Це призвело до того, що 62-річний водій автобуса скоїв зіткнення з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, і з’їхав у кювет. Водій вантажівки, збивши відбійник із правого боку і з’їхавши у кювет, отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували”, – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що 32 пасажири і водій автобуса, на щастя, тілесних ушкоджень не отримали.

На місці події патрульні досі регулюють рух для гарантування безпеки усіх інших учасників дорожнього руху. Слідчо-оперативна група вже займається встановленням обставин справи та оформленням ДТП.