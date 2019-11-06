Троє людей загинули у лобовому зіткненні на Львівщині

На автодорозі Львів-Луцьк між селами Сабанівка та Стоянів у Радехівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинули три людини.

Зіткнулись Škoda Rapid, якою керував 32-річний мешканець міста Луцьк та Citroën C-Crosser, за кермом якого перебував 30-річний житель одного з сіл Кам’янка-Бузького району.

Унаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів Škoda померли на місці події. Інший водій з травмами госпіталізований до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

До речі, у Бердичеві Житомирської області на перехресті зіткнулися Renault і Fiat. У результаті пасажири отримали легкі травми, а немовля завдяки автокріслу взагалі не постраждало.