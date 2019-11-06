Заснув за кермом: автобус з пасажирами потрапив у жахливу аварію під Києвом

На автодорозі Київ — Харків в серйозне ДТП потрапив пасажирський автобус, в якому їхали 32 пасажири.

Як повідомляють в патрульній поліції Київської області, надзвичайна подія сталася на сотому кілометрі автодороги Київ — Харків — 62-річний водій автобуса Temza, ймовірно, заснув за кермом і врізався у вантажівку Mercedes.

Після цього пасажирський автобус з 32 пасажирами з’їхав у кювет. Дивом ні водій, ні пасажири не постраждали.

А ось водій вантажівки, який збив відбійник і вилетів у кювет, отримав травми і був госпіталізований.