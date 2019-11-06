У Дніпрі мікроавтобус врізався в трамвай: ДТП потрапило на відео

У Дніпрі, де недавно легковик з трьома дітьми врізався в стовп, зіткнулися мікроавтобус Mercedes і трамвай. Про це повідомляє “Інформатор”.

ДТП сталася ввечері 5 листопада на заїзді на Старий міст. Як з’ясувалося, трамвай рухався по маршруту в бік Правого берега, а мікроавтобус їхав йому назустріч. Жінка-водій Sprinter на слизькій дорозі не впоралася з керуванням, і Mercedes влетів у трамвай.

В результаті ДТП постраждав пасажир мікроавтобуса. Чоловіка госпіталізували з забоєм грудної клітини. Рух в обох напрямках був ускладнений, і пасажири електротранспорту йшли пішки.