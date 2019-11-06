На відпочинку в Маямі. Ірина Шейк показала струнку фігуру в купальнику

Супермодель Ірина Шейк похвалилася стрункою фігурою, розмістивши на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото в купальнику.
33-річна зірка відправилася на відпочинок в Маямі разом зі своєю близькою подругою і колегою, 29-річною моделлю Стелою Максвелл.
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On da rocks….
Зіркові красуні насолоджувалися пляжним відпочинком на березі океану і ділилися з фоловерами яскравими сонячними знімками, позуючи в купальниках.
Так, на одному зі знімків Шейк і Максвелл позують разом, демонструючи бездоганні форми. У свою чергу, на іншому кадрі Шейк продемонструвала кубики преса в помаранчевому бікіні.
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Sundayz with Stelz💚💚
Максвелл також поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравими знімками, зробленими на відпочинку в Маямі. Модель показала фігуру в сексуальній чорній шовковій сукні, а також знялася в лаконічному білому купальнику.
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No es problema