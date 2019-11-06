На відпочинку в Маямі. Ірина Шейк показала струнку фігуру в купальнику

Супермодель Ірина Шейк похвалилася стрункою фігурою, розмістивши на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото в купальнику.

33-річна зірка відправилася на відпочинок в Маямі разом зі своєю близькою подругою і колегою, 29-річною моделлю Стелою Максвелл.

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On da rocks….

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 5 Ноя 2019 в 6:05 PST

Зіркові красуні насолоджувалися пляжним відпочинком на березі океану і ділилися з фоловерами яскравими сонячними знімками, позуючи в купальниках.

Так, на одному зі знімків Шейк і Максвелл позують разом, демонструючи бездоганні форми. У свою чергу, на іншому кадрі Шейк продемонструвала кубики преса в помаранчевому бікіні.

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Sundayz with Stelz💚💚

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 3 Ноя 2019 в 1:49 PST

Максвелл також поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравими знімками, зробленими на відпочинку в Маямі. Модель показала фігуру в сексуальній чорній шовковій сукні, а також знялася в лаконічному білому купальнику.

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No es problema

Публикация от Stella! (@stellamaxwell) 5 Ноя 2019 в 4:52 PST