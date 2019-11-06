«Хороший ганьбитися, мерін колгоспний!» Лавров насмішив росіян новим перлом про захід

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нарвався на критику інтернет-користувачів безглуздим висловлюванням про чергову загрозу російського держави західним країнам.

Відео його виступу на конференції ОБСЄ зі свободи ЗМІ та безпеку журналістів опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Зокрема, глава російського МЗС заявив, нібито після розвалу СРСР Захід став боятися «чесної конкуренциии» з РФ.

«Після розпаду Радянського Союзу було оголошено про кінець історії. Тепер же, коли історія воскресла, Захід став боятися чесної конкуренції в інформаційному просторі, так і в інших сферах теж», — спробував похвалитися Лавров.

Однак така заява стала тільки приводом для глузувань над головним дипломатом країни-агресора.

Під відповідним постом користувачі соцмережі залишили коментарі, в яких вони жартують над ним. Також вони зазначили, що «інформаційна конкуренція» Заходу з РФ не заважає дочки Лаврова жити в США.

Скріншот

twitter.com/dimsmirnov175

«Говорящая кінь під коксом заговорила про якомусь страху! Ваших нащадків треба викинути з Заходу, ось це буде страх всієї «влади», «Ключове, про що завжди терзають смутні сумніви, — чесною!», «Хороший смішити народ і ганьбитися», «В РФ цензура, блокування, посадки, а цей мерин колгоспний про чесної конкуренції в інформпросторі проржал», «О, так! Захід прям забоялся дрібної тявкалки, яка кидається під ногами», «А дочка його в США живе і по-російськи говорить з акцентом тому, напевно, що боїться конкуренції в інформаційному просторі?» — прокоментували в соцмережі.

Скріншот

twitter.com/dimsmirnov175

Лавров: Після розпаду Радянського Союзу було оголошено про кінець історії. Тепер же, коли історія воскресла, Захід став боятися чесної конкуренції в інформаційному просторі, так і в інших сферах теж pic.twitter.com/LmBwryy0D6

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) November 6, 2019