Справою нардепа Федини зайнялося ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти депутата Верховної Ради Софії Федини (“Європейська солідарність”) у зв’язку з її висловлюваннями на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

“Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження… від 28.10.2019. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено Генеральною прокуратурою України за заявою народного депутата України про можливе скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ст. 112 КК України”, — сказано в ньому.

Таким чином, ДБР розслідує можливе посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Відзначається, що Генпрокуратура доручила центральному апарату Державного бюро розслідувань провести досудове розслідування у даному виробництві.

Як повідомлялося, депутат Ради від фракції “Слуга народу” Олександр Качура заявив, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Фединою та волонтера Марусі Звіробій на адресу Президента Володимира Зеленського.