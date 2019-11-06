Вчені визначили найстаріше оливкове дерево Туреччини — йому 3 тисячі років

«Ata Ağaç» — давнє оливкове дерево — росте в саду в районі Мілас на заході Туреччини. Довжина його окружності становить 12,5 метрів — приблизно стільки ж, скільки у найстарішого в світі оливкового дерева Ano Vouves, яке зростає на Криті (Греція). Тепер вченим з Університету Анкари вдалося встановити вік дерева.

Основна трудність датування оливкових дерев полягає в тому, що стовбури найстаріших олів всередині порожні. Таким чином, дослідники не можуть використовувати стандартний підхід, при якому вік дерева визначається за допомогою вуглецю-14, який беруть з самого першого кільця в середині стовбура.

Команда з Університету Анкари використовувала інший підхід. Вчені зібрали зразки грунту біля коріння дерева і датували їх за допомогою оптичного методу. Для цього дослідники виміряли кількість світла, що виходить з порушень кристалічної решітки зразків ґрунту. Ці дефекти кристалічних решіток працюють як природні пастки для електронів. Щоб добути електрони з пасток, потрібно впливати на них звичайним денним світлом. Енергія, накопичена за тисячоліття перебування в темряві, вивільняється, і по ній можна визначити, скільки часу зразок залишався без світла і який його вік.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Іншими словами, вченим потрібно було визначити, коли грунт біля коренів оливи останній раз «бачила» денне світло. Датувавши сім зразків ґрунту з різних частин кореневої системи, дослідники визначили, що дерево було посаджено 3000 років тому.

Дерево Ata Ağaç все ще дає врожай, а зібрані з нього оливки використовуються для виробництва олії.

Як повідомляв «Навколо світу», на острові Борнео вчені знайшли найвище тропічне дерево в світі. Гігант отримав власне ім’я Menara, що в перекладі з малайської означає «вежа». Дерево належить до виду Shorea faguetiana, або жовтих меранті.

За матеріалами Newsweek

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