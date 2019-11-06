Студент у гуртожитку вистрілив у голову дівчині, а потім – собі у груди

У Дніпрі юнак у коридорі гуртожитку вистрелив студенці у голову з травматичного пістолета, після чого зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

За даними поліції, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову.

“Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала невогнепальне непроникаюче поранення голови та була доставлена до лікарні. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні”, – сказано у повідомленні.

Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину – револьвер під патрон Флобера. Хлопця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Поліція встановлює та опитує свідків злочину. Сьогодні планується вручити йому повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину. Також призначено низку експертиз.