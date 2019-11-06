Через викрадення кабелів затримались кілька потягів

Через викрадення невідомими особами двох магістральних кабелів зв’язку на перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Залізничники виявили крадіжку обладнання сьогодні вночі.

“Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка — Київ на 50 хв. та № 103 Маріуполь — Київ на 2 год.

Також із затримкою близько 2 годин вже прибули до місця призначення поїзди № 9/10 Маріуполь — Київ, № 80 Дніпро — Київ”, — йдеться у повідомлення.

Зазначається, що залізничники здійснюють відновні роботи на дільниці, щоб забезпечити рух поїздів відповідно до графіка. Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту Укрзалізниця повідомила працівників поліції.