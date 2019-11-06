В Запорожье полиция устроила облаву в стриптиз-клубе (видео)

Настоящую спецоперацию с группой захвата провели сотрудники Департамента по борьбе с торговлей людьми в сети запорожских стриптиз-клубов. Оперативники установили, что под видом “заведений для мужчин” процветают подпольные бордели, в которых час услуг стоит до 2,5 тыс. грн.

Полиция задержала организаторов борделя

Под покровом темноты полицейский спецназ ворвался в помещения этих клубов прямо в разгар их работы. На момент захвата там находились 26 проституток. Следственные действия в Запорожье проводили следователи из Киева, – передает передает FaceNews.ua со ссылкой на пресс-службу полиции в Запорожской области.

Они провели 7 обысков в клубах и по местам жительства четырёх подозреваемых в организации незаконного бизнеса: их задержали и объявили подозрение. Изъяты 55 тыс. гривен, больше 3 тыс. долларов и евро, документация, компьютеры и оружие.