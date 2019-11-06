Президент Литви: «Формула Штайнмайера» більш вигідна РФ, ніж Україні

Президент Литви Гітанас Науседа вважає закладений у «формулі Штайнмайера» план більш вигідним для Росії, ніж для України.







Про це Науседа заявив під час візиту в Гельсінкі на спільній з президентом Фінляндії Саулі Ниинисте прес-конференції, передає Delfi.



«З «формулою Штайнмайера» все добре, однак, з моєї точки зору, вона більш сприятлива для Росії, а не для України. Хтось робить сильний тиск на український уряд, щоб якось домовитися з російською стороною і піти на поступки, проте ми не бачимо жодних поступок з російської сторони», — заявив президент Литви.



Також він додав, що діалог з Москвою стане можливим, тільки якщо Росія змінить свою поведінку.



В Україні інформація про те, що керівництво країни погодило «формулу Штайнмайера» викликала хвилю протестів. Зокрема, сформувалося «Рух опору капітуляції».