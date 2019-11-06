Павло Вернивский: “У нас МВФ сприймається як інвестор”

МВФ затримує транш. Знаєте, що мене тут бентежить? У нас МВФ сприймається як інвестор. І всі реформи для підвищення інвестпривабливості робляться під цього «інвестора».

Логічно тоді запитати. А скільки цей інвестор створив в Україні нових виробництв? Скільки створив робочих місць? Скільки експорту? Нуль? Так який же це інвестор? Чи може гроші цей інвестор дає в подарунок і їх не потрібно потім повертати? Ааа. Потрібно? Так може це кредитор?

Ще більше вражає коли кажуть, що якщо МВФ не буде працювати, то інші інвестори не прийдуть? Вибачте, але коли Україна отримувала кредити від МВФ, то чому черзі з інвесторів не було? Поховалися напевно?

А може тому, що МВФ це кредитор і він максимум може служити лакмусом для інших кредиторів.

І якщо згадати, що цих зовнішніх кредиторів теж називають інвесторами, тільки портфельними, тоді все стає зрозуміло. Всі реформи для портфельних інвесторів. Реформи, щоб простіше брати в кредит на Заході, а не змінити ситуацію в країні.

Та й треба ж розуміти, що МВФ це кредитор останньої інстанції і він як раз є символом проблем в країні, а не здорової економіки. Тому нам дають у борг під такі відсотки. А в той же час, коли Греція, що нещодавно ледь не оголосила дефолт, та й зараз далеко не в кращому стані, бере під 0%. Але кого це хвилює?

А якщо вже говорити про справжніх інвесторів, що створюють нові робочі місця і виробництва, то чому про них навіть ніхто не згадує. А навіщо? Там інші реформи потрібні. Там МВФ буде проти. Навіщо зайві проблеми? Простіше взяти кредит…

Павло Вернивский