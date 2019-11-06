Сергій Лямець: “Нардепи розписуються у власному ідіотизмі”

Коли нардепи порівнюють два варіанти бюджету за загальним показників – доходи, витрати, фінансування і тд. – вони розписуються у власному ідіотизмі.

У цей час десь в Мінфіні і Кабміні сидять люди в скромних костюмах і сміються над лохами. Особливо якщо ці лохи – народні депутати.

Вся справа в тому, що ці цифри взагалі ніякої ролі не грають. Можете хоч на стіну їх прибити. Хоч статті про них друкувати.

У законі про бюджет найбільше значення мають рядка витрат. Скільки витратять на яке відомство, і які програми зокрема. Хтось купить на них машини, а хтось просто заплатить зарплати. Це різні речі.

Ще цікаво, кому скільки перерахують на округ. І власне за це б’ються депутати споконвіку. Наскільки я чую, серед “Слуг народу” спостерігається майнове нерівноправність. Хтось отримає на округ багато, а хтось зовсім мало. Просто вони ще не в курсі, потім зрозуміють.

Щоб знайти такі речі, потрібно вміти читати величезні супровідні таблички, які від руки прописуються в задушливих кабінетах Мінфіну. Щоб там з’явилася потрібна рядок, у Мінфін потрібно збігати і домовитися з пітними руками, скільки вони отримають за те, що врахують твій інтерес. Ті, хто здогадалися це зробити, сидять і мовчать. А інші міркують, длубаючись в носі, чим відрізняється один варіант бюджету від другого. Буде він бюджетом колупання в носі або бюджетом зміцнення демократії. Ну і природно, побудує чи Зеленський обіцяний міст через річку Говнюшку.

Вдалого вам бюджетного процесу, дорогі наші депутати.

Сергій Лямець