Зеленський остаточно доб’є Україну, якщо не позбудеться від Коломойського — політолог

Поки керівництво України буде підтримувати спроби бізнесмена Ігоря Коломойського «пограбувати країну», ніякої допомоги від Міжнародного валютного фонду Києву чекати не варто.

Таку думку висловив у коментарі виданню «ГОРДОН» російський політолог Андрій Піонтковський, який проживає в США.

За його словами, якщо бізнесмен Ігор Коломойський залишиться в Україні, він зруйнує тендітну систему підтримки країни міжнародним співтовариством.

«Сприятливе для України підтримку американським політичним істеблішментом псує тільки один момент – Ігор Коломойський.

Сьогодні з’явилося два великих інформаційних приводу по Україні: заяву [держсекретаря Майка] Помпео про корупцію, на яку можна не звертати увагу, і другий – набагато більш неприємний документ – стаття в The Wall Street Journal [про те, що МВФ нібито відклав фінансову допомогу Україні].

Прем’єр-міністр [Олексій] Гончарук відмахнувся від неї. Але питання насправді дуже серйозний – співпраця з МВФ. Поки керівництво України буде підтримувати спроби Коломойського пограбувати країну, забравши гроші «Приватбанку», ніякої допомоги чекати не доводиться.

Як можна давати країні мільярди в таких умовах? Щоб їх віддали Коломойському? Це ганебне явище«, – підкреслив Він.

Він вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен зайняти більш рішучу позицію по відношенню до Коломойського.

«Коломойському пред’явлено обвинувачення, і не сьогодні – завтра США можуть вимагати його видачі.

Зеленський повинен врешті-решт прийняти рішення. Адже Коломойський фактично у владі – в його орбіті [голова Офісу президента Андрій] Богдан, який весь час шепоче щось президентові.

Він же спеціально дратує світову громадську думку своїми заявами. Ми бачили відео і фото зустрічей Коломойського з керівництвом України – він веде себе, як господар.

Все це може підірвати то доброзичливе ставлення до України, яке зараз сформувалася у США. На Заході багато в українській політиці готові закрити очі, але не на таке явище, як Коломойський.

Нехай він їде в Ізраїль і забуде назавжди про Україну. Інакше він просто зруйнує тендітну систему підтримки України міжнародним співтовариством«, – резюмував Він.