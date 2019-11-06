Зеленський остаточно доб’є Україну, якщо не позбудеться від Коломойського — політолог

Поки керівництво України буде підтримувати спроби бізнесмена Ігоря Коломойського «пограбувати країну», ніякої допомоги від Міжнародного валютного фонду Києву чекати не варто.
Таку думку висловив у коментарі виданню «ГОРДОН» російський політолог Андрій Піонтковський, який проживає в США.
За його словами, якщо бізнесмен Ігор Коломойський залишиться в Україні, він зруйнує тендітну систему підтримки країни міжнародним співтовариством.
«Сприятливе для України підтримку американським політичним істеблішментом псує тільки один момент – Ігор Коломойський.
Сьогодні з’явилося два великих інформаційних приводу по Україні: заяву [держсекретаря Майка] Помпео про корупцію, на яку можна не звертати увагу, і другий – набагато більш неприємний документ – стаття в The Wall Street Journal [про те, що МВФ нібито відклав фінансову допомогу Україні].
Прем’єр-міністр [Олексій] Гончарук відмахнувся від неї. Але питання насправді дуже серйозний – співпраця з МВФ. Поки керівництво України буде підтримувати спроби Коломойського пограбувати країну, забравши гроші «Приватбанку», ніякої допомоги чекати не доводиться.
Як можна давати країні мільярди в таких умовах? Щоб їх віддали Коломойському? Це ганебне явище«, – підкреслив Він.
Він вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен зайняти більш рішучу позицію по відношенню до Коломойського.
«Коломойському пред’явлено обвинувачення, і не сьогодні – завтра США можуть вимагати його видачі.
Зеленський повинен врешті-решт прийняти рішення. Адже Коломойський фактично у владі – в його орбіті [голова Офісу президента Андрій] Богдан, який весь час шепоче щось президентові.
Він же спеціально дратує світову громадську думку своїми заявами. Ми бачили відео і фото зустрічей Коломойського з керівництвом України – він веде себе, як господар.
Все це може підірвати то доброзичливе ставлення до України, яке зараз сформувалася у США. На Заході багато в українській політиці готові закрити очі, але не на таке явище, як Коломойський.
Нехай він їде в Ізраїль і забуде назавжди про Україну. Інакше він просто зруйнує тендітну систему підтримки України міжнародним співтовариством«, – резюмував Він.