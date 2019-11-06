Умер звезда «Улицы разбитых фонарей»

Роль в “Улицах разбитых фонарей” стала последней для Виталия Жигалина

Умер российский актер театра и кино Виталий Жигалин. На момент смерти артисту было всего 48 лет. Об этом сообщили в Самарском академическом театре, где в последние годы выступал и преподавал Жигалин.

Причина смерти актера не называется, но сообщается, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Артист запомнился зрителям по ролях в “Тайнах следствия”, “Ментовских войнах”, “Морских дьяволах” и других популярных сериалах. Но большую часть своей творческой карьеры он посвятил театру.

Виталий Жигалин (фото: facebook.com/SamaraDramaTheatre)

А роль в “Улицах разбитых фонарей” в 2015 году стала последней в его кинокарьере.

Жигалина в театре называли харизматичной и яркой личностью, талантливым педагогом и человеком с сильным волевым характером.

Умер Виталий Жигалин (скрин: facebook.com/SamaraDramaTheatre)