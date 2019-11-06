Імпічмент Трампа: процес рухається попри перешкоди Білого дому (відео)

Прори те, що Білий дім не дозволяє своїм працівникам давати свідчення в справі імпічменту Президента США, процес рухається швидко.

Як заявляють демократи, палата представників вже зібрала достатньо свідчень, щоб з’ясувати: Трамп таки вдавався до незаконного тиску, щоб Україна почала розслідуванян проти сина основного конкурента Трампа Джо Байдена.

Більше того, факт заборони Білим домом свідчити в Палаті представників працівникам адміністрації Трампа можуть долучити до справи як ще один доказ незаконних дій Президента США.

Сам же Дональд Трамп заявляє, що демократи, мовляв, задумували усунення йог овід президентства відразу, як стало відомо, що вибори виграв Трамп.

Після слухань і прийнятят рішення Палатою представників Конгресу США справу Імпічменту Трампа має розглянути Сенат США, там у чинного президента США більшість, тому чи дійде процедура імпічменту Дональда Трампа до етапу відсторонення його від поста Президента, поки неавідомо.

Тим часом у США почали публікувати повні стенограми свідчень американських посадовців, які раніше давали свідчення комітетам Палати представників у закритому режимі.