«Пушилину порекомендували повчитися у Пасічника»: блогер розповів про нових вказівках Суркова

Діючий глава» «ДНР» Денис Пушилин неодноразово отримував попередження від Росії про те, що «розкрадання бюджету» заборонено.

Крім того, Кремль скоротив фінансові дотації для ОРДО. Про це повідомляє донецький блогер Дмитро Черкасов у своєму блозі на «Обозревателе».

Черкасов зазначає, що швидше за все, кремлівські куратори впевнені, що «ДНР» довго не протримається, в той час, як в ОРЛО таких проблем з корупцією немає:

«Відповідь на це питання дуже простий. Глава „ЛНР“ Л. Пасічник, по-перше, не настільки азартний і вміє хоч трохи думати, а по-друге, він вміє ділитися зі своїми „друзями“, не забуваючи про тих, хто його годує. Також важливо те, що Сурков дав зрозуміти Д. Пушилину, що йому потрібно дуже сильно повчитися у Пасічника як робити справи. Простими словами — Пушинка залишився за бортом, його, як паршивого кота, вимазали в лайні».

Блогер додав, що зараз Пушилин розпорядився посилити контроль на кордоні з ЛНР» і жорстко контролювати всіх, хто має хоч якесь відношення до «ЛНР».