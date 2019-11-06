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В Україні зняли документальний фільм про балконах

06.11.2019

Компанія Minimal Movie за підтримки Українського культурного фонду випустила документальний фільм про феномен українського балкона Enter Through The Balcony («Вхід через балкон»). Зйомки проходили у восьми містах: Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпропетровську, Вінниці, Полтаві та Горишних Плавнях. До створення картини було залучено архітектори, антропологи та історики.

 

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

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Публікація від Minimal Movie (@minimalmovie) 24 Жов 2019 в 10:19 PDT

Ідея фільму виникла під час роботи над відео для видавництва «Основи», яке в травні опублікувало книгу Balcony Chick. Її автор архітектор Олександр Бурлака взяв участь у зйомках Enter Through The Balcony.

«Ми хотіли з’ясувати, де проходить межа між приватним і публічним. Чому архітектура тиранична? Чому неідеальним людям доводиться жити в ідеальних будівлях, створених архітекторами? Чому наша архітектурна спадщина саме таке — і ми ніяк не можемо його прийняти?» — розповів режисер фільму Роман Блажан. Він вважає, що саме з початком XXI століття у архітекторів і городян з’явилася свобода, завдяки якій вдалося показати виворіт суспільства.

У 2020 році картину планують показати на українських та міжнародних фестивалях, а на початку 2021-го вона буде виклали у відкритий доступ в інтернеті.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна» в Україні завжди з трепетом ставилися до балконів — вони дають додатковий простір і можливість поглянути на світ. У Києві навіть з’явився Цар-балкон — мікро-пам’ятник столичному балкону.

За матеріалами Birdinflight

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