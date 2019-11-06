В Україні зняли документальний фільм про балконах

Компанія Minimal Movie за підтримки Українського культурного фонду випустила документальний фільм про феномен українського балкона Enter Through The Balcony («Вхід через балкон»). Зйомки проходили у восьми містах: Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпропетровську, Вінниці, Полтаві та Горишних Плавнях. До створення картини було залучено архітектори, антропологи та історики.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

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Публікація від Minimal Movie (@minimalmovie) 24 Жов 2019 в 10:19 PDT

Ідея фільму виникла під час роботи над відео для видавництва «Основи», яке в травні опублікувало книгу Balcony Chick. Її автор архітектор Олександр Бурлака взяв участь у зйомках Enter Through The Balcony.

«Ми хотіли з’ясувати, де проходить межа між приватним і публічним. Чому архітектура тиранична? Чому неідеальним людям доводиться жити в ідеальних будівлях, створених архітекторами? Чому наша архітектурна спадщина саме таке — і ми ніяк не можемо його прийняти?» — розповів режисер фільму Роман Блажан. Він вважає, що саме з початком XXI століття у архітекторів і городян з’явилася свобода, завдяки якій вдалося показати виворіт суспільства.

У 2020 році картину планують показати на українських та міжнародних фестивалях, а на початку 2021-го вона буде виклали у відкритий доступ в інтернеті.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна» в Україні завжди з трепетом ставилися до балконів — вони дають додатковий простір і можливість поглянути на світ. У Києві навіть з’явився Цар-балкон — мікро-пам’ятник столичному балкону.

За матеріалами Birdinflight

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