ФГВФО продає офіс банку Климова в Одесі за 114 млн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, що знаходяться на балансі АТ “Імексбанк”, загальною площею 2334,6 м. кв. і 548 одиниць обладнання та меблів.

Про це стало відомо з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на прес-службу Фонду.

Початкова ціна лота – 113,69 млн грн.

Нерухоме майно розташоване в Приморському районі Одеси на проспекті Шевченка, 8А.

Торги відбудуться 8 листопада з англійської моделі аукціону на майданчику ProZorro.Продажу. Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ “Імексбанк”.

Нагадаємо, в кінці 2018 року Фонд гарантування подав позов до колишнім акціонерам і топ-менеджерам “Імексбанку” про стягнення 19 млрд грн заподіяної шкоди (серед відповідачів – у тому числі і екс-нардеп Леонід Клімов).

На 1 січня 2019 року вкладникам “Імексбанку” в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 4,2 млрд грн (95,5% запланованих виплат). Загальна сума акцептованих вимог кредиторів банку становить 9,3 млрд грн.

Фонд повідомляв, що оцінна вартість активів “Імексбанку” становить менше 15% від суми, зафіксованої в бухгалтерській звітності банку: в той час, як “на папері” вартість активів, включених у конкурсну масу, становить 14,95 млрд грн, чотири незалежних суб’єктів оціночної діяльності оцінили їх в 2,1 млрд грн.

За даними Фонду, 90% корпоративних кредитів в “Імексбанку” – інсайдерські. Мова йде про 13,1 млрд грн. Єдине забезпечення по половині портфеля – стадіон в Одесі (“Чорноморець”).

Фонд констатував, що за кілька місяців до визнання “Імексбанку” неплатоспроможним з нього були виведені високоліквідні застави (у т. ч. нерухомість біля моря) по 41 кредиту юросіб-інсайдерів. Замість цього єдиним забезпеченням за договорами на суму 8,3 млрд грн став футбольний стадіон, тоді як незалежні оцінювачі оцінили його на рівні 1,2 млрд грн.

Нацбанк заявляв, що забезпеченням за кредитами рефінансування для “Імексбанку” (на 3,47 млрд грн) виступає в т. ч. стадіон “Чорноморець” та ряд об’єктів комерційної нерухомості в Одесі.