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ФГВФО продає офіс банку Климова в Одесі за 114 млн

06.11.2019

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, що знаходяться на балансі АТ “Імексбанк”, загальною площею 2334,6 м. кв. і 548 одиниць обладнання та меблів.

Про це стало відомо з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на прес-службу Фонду.

Початкова ціна лота – 113,69 млн грн.

Нерухоме майно розташоване в Приморському районі Одеси на проспекті Шевченка, 8А.

Торги відбудуться 8 листопада з англійської моделі аукціону на майданчику ProZorro.Продажу. Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ “Імексбанк”.

Нагадаємо, в кінці 2018 року Фонд гарантування подав позов до колишнім акціонерам і топ-менеджерам “Імексбанку” про стягнення 19 млрд грн заподіяної шкоди (серед відповідачів – у тому числі і екс-нардеп Леонід Клімов).

На 1 січня 2019 року вкладникам “Імексбанку” в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 4,2 млрд грн (95,5% запланованих виплат). Загальна сума акцептованих вимог кредиторів банку становить 9,3 млрд грн.

Фонд повідомляв, що оцінна вартість активів “Імексбанку” становить менше 15% від суми, зафіксованої в бухгалтерській звітності банку: в той час, як “на папері” вартість активів, включених у конкурсну масу, становить 14,95 млрд грн, чотири незалежних суб’єктів оціночної діяльності оцінили їх в 2,1 млрд грн.

За даними Фонду, 90% корпоративних кредитів в “Імексбанку” – інсайдерські. Мова йде про 13,1 млрд грн. Єдине забезпечення по половині портфеля – стадіон в Одесі (“Чорноморець”).

Фонд констатував, що за кілька місяців до визнання “Імексбанку” неплатоспроможним з нього були виведені високоліквідні застави (у т. ч. нерухомість біля моря) по 41 кредиту юросіб-інсайдерів. Замість цього єдиним забезпеченням за договорами на суму 8,3 млрд грн став футбольний стадіон, тоді як незалежні оцінювачі оцінили його на рівні 1,2 млрд грн.

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Нацбанк заявляв, що забезпеченням за кредитами рефінансування для “Імексбанку” (на 3,47 млрд грн) виступає в т. ч. стадіон “Чорноморець” та ряд об’єктів комерційної нерухомості в Одесі.

 

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