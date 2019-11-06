Милованов повідомив про значному зростанні зарплат українців за три роки і назвав точну цифру

Середня зарплата українців зросте майже на 6 000 за три роки. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вже у 2020 році середня зарплата становитиме 12 497 гривень. Ще за 12 місяців вона зросте на 1690 гривень і стане 14 187 гривень у 2021 році.

А в 2022 українці в середньому отримуватимуть 16 047 гривень.

Ця інформація взята з макроекономічного прогнозу Мінекономіки.

Милованов додав, що середня зарплата у вересні поточного року склала 10 687 гривень.