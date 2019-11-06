“Ви підписали смертний вирок!” З’явилися нові деталі суїциду 13-річного українця в Китаї

6 вересня в Шанхаї 13-річний українець наклав на себе руки через постійні знущання шкільного вчителя.

Довести провину шкільного вчителя в самогубстві 13-річного Івана Лю дуже складно через відсутність відповідної нормативної бази.

Таку думку в інтерв’ю висунула мати хлопчика Олена Артеменко. За словами жінки, у законодавстві КНР немає статті “Доведення до самогубства”

“Один із офіцерів поліції сказав нам: “Ви розумієте, що ви підписали дитині смертний вирок, коли поскаржилися на вчителя директору?” – розповіла вона.

За словами матері, поліцейські відмовилися відображати у своєму протоколі факти доведення до самогубства, але батько підлітка, Лі Юань, змусив їх це зафіксувати.

Як підтвердив виданню Генеральний Консул України в Шанхаї Дмитро Пономаренко, з часу трагедії консульська служба супроводжує справу. Стосовно цього офіційно зверталися в правоохоронні органи Шанхая і КНР. Зокрема, 27 вересня Генеральне консульство України в Шанхаї взяло участь у зустрічі рідних Івана Лю з представниками правоохоронних органів, адміністрації школи, в якій він навчався, і керівництва департаменту освіти Шанхай.

Проте згодом рідним хлопця повідомили, що в школі начебто ніхто не винен у суїциді хлопця, а таких випадків щороку там буває 3-4. Директор школи заявив, що самогубство дитини – це проблеми батьків. Відтак учитель, який знущався з неповнолітнього, продовжує працювати з учнями.

“Додатково 15 жовтня Посольство України в КНР провело зустрічі в центральних апаратах МЗС Китаю і Міністерства громадської безпеки КНР, вручивши відповідні ноти з проханням додатково і ретельно розслідувати обставини самогубства громадянина України”, – зазначив консул.