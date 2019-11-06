Неожиданно хлынувший ливень превратил Херсон в новую «Венецию» (видео)

Сильный ливень с грозой, прошедший ночью в Херсоне, затопил улицы города и затруднил движение как машинам на дорогах, так и обыкновенным пешеходам, спешащим на работу и учебу.

Прочищенные месяца два назад ливнёвки не справились с мощным потоком воды и на затопленных дорогах возникли пробки и “тянучки”. Люди вынуждены переходить дорогу за пределами залитых водой пешеходных переходов, рискуя попасть под машины. А затопленные тротуары можно было преодолеть только по высоким бордюрам или прыгая по выступающим из-под воды камням и “мелям”.

Пешеходы жаловались, что некоторые водители даже не снижали скорости, когда проезжали мимо идущих по бордюру вдоль дороги людей, обдавая их с ног до головы потоками грязной воды из-под колес. Чтоб перейти на другую сторону улицы, людям приходилось идти целую остановку в поисках “брода”. В результате некоторым приходилось возращаться назад или прыгать по лужам.

Также по улице Кулика из-за дождя стали троллейбусы и образовались пробки, а на улице Сретенской на мокрой дороге столкнулись две легковушки.