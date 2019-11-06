Французских шик: Брижит и Эммануэль Макрон прибыли с официальным визитом в Китай (фото)

Президент и его заметно помолодевшая после пластики супруга показали три потрясающих наряда во французском стиле.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон со своей очаровательной супругой Брижит прибыли с официальным визитом в Китай, где посетили выставку в Шанхае и встретились с президентов Китая Цзиньпином.

Первые фотографии появились, как только Макрон и его жена прибыли к музею Вест Бунд. Брижит, как всегда была элегантна и появилась в модном пальто с принтом в «елочку». Классический ворот с закругленными краями и рукава-фонарики придавали образу невероятной женственности. Так же Брижит надела молочного цвета блузу от своего любимого бренда Louis Vuitton с золотыми пуговицами, и прямые темно-синие брюки, которые идеально сочетались с пальто. Завершением образа стали модные солнцезащитные очки, собранная в пучок прическа и макияж с акцентом на глаза.

Брижит Макрон продемонстрировала три потрясающих образа в Китае

Президент предпочел надеть темно-синий классический костюм, белую рубашку, темно-синий галстук и черные туфли.

В этот же день на встрече с президентом Китая Си Цзиньпином, и его женой Пэн Лиюань Брижит появилась в черном приталенном платье с блестками в зоне декольте, сверху которого накинула такого же цвета пальто. Разбавить свой темный образ супруга Макрона решила розовым шарфом, который элегантно был повязан на шее. В этот вечер Брижит сделала аккуратную прическу и надела несколько украшений.

Брижит Макрон продемонстрировала три потрясающих образа в Китае

Брижит Макрон продемонстрировала три потрясающих образа в Китае

Третий образ Брижит состоял из ярко-красного пальто прямого силуэта и черных брюк-дудочек, которые были дополнены элегантными туфлями на устойчивом широком каблучке.

Брижит Макрон продемонстрировала три потрясающих образа в Китае