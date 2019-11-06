Вера Брежнева поразила необычным образом

Украинская певица Вера Брежнева покорила сеть новым образом. Она предстала в весьма непривычном наряде.

Об этом пишет УНИАН.

37-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в спортивном наряде, прикрыв лицо капюшоном. Видно, что Брежнева накрашена.

“Самая идеальная одежда для меня на гастролях – спортивный костюм либо леггинсы с капюшонкой. Но я не перестаю удивляться и восхищаться, когда в аэропорту или на вокзале вижу девушек на каблуках! Как удается путешествовать такими красивыми?”, – написала артистка.

Поклонники удивлены таким выбором наряда, но отметили, что исполнительница очаровательна в любом одеянии.