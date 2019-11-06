Гроші або смерть, або новий девіз НМУ ім. Богомольця

Як би ми в Україні не лаяли систему нашої вищої освіти за відсталість, корупцію, радянські методи навчання та інші принади, багато іноземці бачать в ньому величезну перспективу. Тому і їдуть до нас на навчання з відкритими очима і вологими мріями.

А потім, коли розуміють, що потрапили у відділення Соддома і Гоморри, стрибають з мосту.

Історія Мукаддас Насырлаевой, доведеної до самогубства керівництвом НМУ ім. Богомольця, в якому вона вчилася, змусила пильніше придивитися на проблеми, з якими стикаються іноземні студенти в Україні. І зрозуміти: для більшості Вузів — і для НМУ зокрема, — вони не більше, ніж невичерпне джерело грошей.

Не даєш хабар – стрибай з мосту

Все було просто. Насырлаева – громадянка Туркменістану, яка перебувала в Україні з т. зв. «навчальної» візі, суть якої полягає в тому, що в разі відрахування студента з Вузу він у найкоротші терміни повинен покинути Україну.

За подання необхідних документів у міграційну службу в НМУ відповідає деканат по роботі з іноземними студентами. У випадку з Насырлаевой в деканат в особі його голови Тетяни Тимохіної, робити це відмовився.

За словами голови ГО «Діаспора туркменського народу» Ровшанбека Розметова, Тимохіна «порвала заяву Насырлаевой, очевидно чекаючи подяки».

До речі, за словами одного з колишніх студентів Вузу, «в «іноземному» деканаті НМУ існує чітка схема заробітку на відрахування іноземців» — «Студенти бояться відрахування, адже за ним — неминуче видворення з країни. А коли мова йде про відрахування, це — не 100 доларів — мова йде про 4-5 тисяч».

Насырлаева хабар давати відмовилася, бо контракт з нею був розірваний. А потім дівчина стрибнула з моста Патона.

Український Доктор Зло

Втім, цікава вже сама схема надходження іноземних студентів в українських Внз. Для цього у них є 2 шляхи.

З допомогою самої України — скористатися послугами «Українського державного центру міжнародної освіти».

Або ж звернутися до компаній-посередників, які надають послуги з набору іноземців в наші Вузи.

Вже при самому прочитанні суть цього шляху в ньому відразу видно корупційна корупція. Тому і не дивно, що керівництво того ж НМУ ім. Богомольця використовує саме його.

Почнемо з того, що в квітні цього року «куратором» по функціоналу з набору іноземних студентів «меду» став проректор з лікувальної роботи Олександр Науменко.

Будучи одним з найближчих соратників викритої у величезних корупційних схемах екс-ректора НМУ Катерини Амосової, найбільшу популярність Науменко придбав як затятий антимайдановец і вірний слуга режиму Януковича.

Перешкоджання лікарям Олександрівської лікарні Києва у наданні медичної допомоги постраждалим від рук правоохоронців-«перевертнів» активістам, обзивання їх «бандою безмозких і п’яних ідіотів» — ось далеко не повний перелік «подвигів» Науменко в захист узурпувала владу в Україні Януковича та його «Сім’ї».

Тим не менш, ймовірно, за збігом в чиїсь руки кількох мішків з «обставинами», ця людина продовжує не тільки бути одним з головних осіб НМУ — вже понад 27 років поспіль (!!!) є незмінним заступником голови приймальної комісії, — але і руйнувати і без того не ідеальний імідж України в очах світової громадськості, «кришуючи» оббирання іноземних студентів.

Іноземці = долари

Отримавши хлібну посаду в структурі НМУ, Науменко відразу ж підписує з трьома індійськими фірмами і за однією з Лівану і Марокко договори про поставку» у НМУ іноземних студентів.

А далі – по накатаній.

Науменко дає вказівку спочатку незаконно-примусово зібрати з іноземців страховку ВІДРАЗУ за 6 років навчання (20 000 гривень). Потім – здерти з них «внесок за видачу запрошення на навчання» в розмірі (5 тисяч гривень).

Після цього всі ці гроші перечислились на рахунок ТОВ «Страхова компанія «АстраМед». Звичайно ж, пов’язаної з керівництвом НМУ – цього разу з новим проректором з економічних питань Володимиром Титикало.

Не варто й говорити, що вже це викликало благородне і виправдане обурення іноземців – але, виявилося, Науменко тільки розігрівався.

Бо далі почалося вступне тестування. І абітурієнтам було повідомлено, що прохідний бал в НМУ становить 500 доларів, які треба передати через фірму-посередника.

А потім, мабуть совершавшему заплив у хвилях грошей Науменко, прийшло МОН і сказало, що отримало скаргу на його методи роботи від одного з посольств.

Здавалося б, ось і отримав фашист гранату – але ми то розуміємо, як все обернулося насправді. Схему просто назвали «Депозит на навчання» — МОН очікувано заспокоїлося.

Ще раз. Корупційна діяльність Науменко в стінах НМУ вийшла, по суті, на найвищий міжнародний рівень – проблему довелося вирішувати з допомогою офіційного представництва іншої країни. А потім ми ще ображаємося, коли адвокат президента США називає Україну надзвичайно корумпованої, а ЄС відмовляється нам допомагати з-за постійного розкрадання всього і вся.

Наслідки вимагання не змусили себе чекати — в цьому році в НМУ ім. Богомольця надійшло аж 108 іноземців. Тоді як у минулому їх щороку було 700-900.

І є величезні передумови до того, що контингент іноземних студентів у провідному медвузе країни буде тільки зменшуватися. Адже удар по його репутації завдано величезний.

А з ним – і по державі. Бо НМУ – одна з найважливіших вітрин країни на міжнародній арені, станом якої судять про всю Україну. Співпраця з провідними зарубіжними медвузами і установами, визнання світовою громадськістю високого рівня медицини України – корупція Науменко в НМУ, по суті, перекреслює всі ці можливості для країни.

Науменко-Золота ручка

А в цей час рівень благополуччя самого Науменко за 2019 рік виріс до небес, то близько.

Бо він став співвласником нової приватної клініки Polishmed, на сайті якої представлений як «видатний професор, лікар-отоларинголог сучасності».

Клініка, до речі, займає 400 кв. м. в будинку в престижному районі Києва. А ще в тому ж будинку Науменко купив квартиру на 160 кв. м. — мабуть, щоб не витрачати дорогоцінного часу на дорогу до додатковим місцем роботи.

А тепер скажіть: чи були б Ви таким світилом, пристало б Вам знімати житло в іншій країні – щоб було, де жити під час обговорення проектів співпраці? Звичайно ж ні! Не для того ж мама видатного професора ростила. А тому придбав Олександр Миколайович трикімнатну квартиру у Варшаві.

Непогано як для одного з керівників загрузнуло в корупції Вузу, чи не так?

І про хороше

Нині декларацію Науменко, яка більше нагадує звіт фінансової компанії, уважно вивчає НАПК, усомненившееся в достовірності оприлюдненої ним інформації про засобах і власності.

Зокрема, «всесвітньо відомий лікар» сором’язливо не вказав деяку нежитлову нерухомість, рахунки і депозити в банках 2, а також володіння акціями.

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Схоже, хтось втомився ховати своє непосильно награбоване багатство і дуже проситься на поговорити з правоохоронцями. Віримо. Всі пам’ятаємо. Радіємо.

Автор: Микола Баранов