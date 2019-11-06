Автопарк Нацполиции протягом наступних трьох років поповниться на 822 машини, — Кабмін

Національна поліція України закупить у наступні три роки 822 автомобіля. Відповідне рішення Кабінет міністрів України прийняв сьогодні на засіданні, передає нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в Telegram.

«Згідно з проектом постанови Кабміну, автопарк Нацполиции поповниться на 822 машини – 409 седанів і 413 кросоверів-універсал. На це буде витрачено 499 млн 365 тис. 404 грн. Закупівля авто буде проходити протягом 2020-2023 років», — написав Гончаренко.

14 травня повідомлялося про те, що поліція отримала 83 гібридних автомобіля Mitsubishi Outlander нового покоління.

Нагадаємо, Національна поліція України була заснована 2 липня 2015 року.