11 тисяч учених підписалися під доповіддю про вплив змін клімату на людство

Міжнародна група дослідників опублікувала в науково-популярному журналі BioScience доповідь про те, наскільки сильно зміни клімату позначаються на здоровʼї, житті людей, світовій економіці та як надалі цей вплив буде посилюватися.

На честь 40-ої річниці Першої всесвітньої кліматичної конференції, яка відбулася в Женеві в 1979 році, учені вирішили зібрати дані про вплив змін клімату на людство вже зараз і показати їх громадськості. Документ підтримали 11 тисяч учених зі 153 країн.

«Ми чітко і ясно заявляємо, що планета Земля стикається з надзвичайною кліматичною ситуацією. Щоб забезпечити надійне майбутнє, ми повинні змінити свій спосіб життя. Це тягне за собою серйозні зміни того, як наше суспільство функціонує і взаємодіє з природними екосистемами. Кліматична криза настала і посилюється швидше, ніж очікували більшість учених. Це серйозніше, ніж очікувалося, загрожує природним екосистемам і долі людства», — підкреслюється у зверненні.

На думку вчених, щоб зупинити процес, який незабаром стане незворотнім, людству потрібно домовитися про масове сповільнення зростання населення, припинити знищувати ліси та скоротити споживання мʼяса. Не менш важливо зупинити видобуток викопного палива, який виснажує землю.

«Слід відстежувати більш широкий набір показників, зокрема зростання чисельності населення, споживання мʼяса, втрату деревного покриву, споживання енергії, субсидії на викопне паливо і щорічні економічні втрати від екстремальних погодних явищ», — заявив співавтор доповіді Томас Ньюсом з Сіднейського університету.

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