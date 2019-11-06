У Києві слідчий Нацполіції погорів на хабарі в три тисячі доларів

У Києві затримали слідчого Національної поліції під час отримання хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варчено

“Сьогодні на отриманні неправомірної вигоди затримали слідчого одного з райвідділів ГУ Нацполіції у місті Києві. Пропрацювавши в поліції лише рік, слідчий, вочевидь, вирішив покращити свої фінансові справи, користуючись своїм службовим становищем”, – написала Варченко.

Вона також зазначила, що хабар у сумі 3000 доларів США правоохоронець вимагав у підозрюваного у кримінальному провадженні за те, що не арештовуватиме його майно, яке, за санкцією інкремінованої йому статті підлягає арешту й конфіскації на користь держави.

Слідчого Нацполіції затримали, саме коли він отримував другий транш неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США. Його злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Так, якщо його провину буде доведено, правоохоронець може потрапити за грати на 5-10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.