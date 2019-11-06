В Україну не пустили російську акторку Аброськіну

В аеропорту «Бориспіль» серед пасажирів рейсом з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Нею не громадянка РФ – акторка, яка прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’єднання ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів.

За порушення вимог закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» акторці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документи вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь.

Радіо Свобода з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про 25-річну акторку Маргариту Аброськіну.