Зеленський позначив дедлайн реформування «Нафтогазу»

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю завершити процес анбандлинга НАК «Нафтогаз України» і створення незалежного оператора ГТС до кінця 2019 року.

Про це повідомили в прес-службі глави держави.

«Володимир Зеленський зазначив, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель повинен завершити процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз до 31 грудня 2019 року», — сказано в повідомленні прес-служби.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель

Крім того, президент доручив Минэкономэнерго спростити процедуру приєднання домогосподарств до електричних та інших мереж.

Нагадаємо, що закон про проведення анбандлинга «Нафтогазу» був прийнятий 31 жовтня 2019 року.

Анбандлинга є важливою умовою для укладення нового контракту з Росією про транзит газу через територію України згідно з європейськими правилами.

Європейські правила транзиту газу передбачають більш прозоре формування тарифів на блакитне паливо і його транзит.

Також ці правила передбачають, що компанія постачальник газу не може відповідати за його транспортування, тому Україна повинна виділити з «Нафтогазу» окрема юридична особа — оператора газотранспортної системи.

Нагадаємо також, що «Нафтогаз» підвищив вартість газу за листопад. Для промислових споживачів та інших господарюючих суб’єктів вартість газу зросла на 20%.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін закликав «Нафтогаз» і «Газпром» обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки.

Також раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» направив в Стокгольмський арбітраж позов на «Газпром» на 12 мільярдів доларів.

«Хвиля» також писала, що 100% акцій дочірньої компанії «Газпрому», South Stream Transport B. V., були заарештовані за позовом «Нафтогазу».

Також повідомлялося, що російський «Газпром» потрапив до двадцятки компаній «вбивць Землі». У список увійшли компанії, що займаються видобутком палива, які погіршують екологію планети.