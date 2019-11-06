Зеленський позначив дедлайн реформування «Нафтогазу»

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю завершити процес анбандлинга НАК «Нафтогаз України» і створення незалежного оператора ГТС до кінця 2019 року.
Про це повідомили в прес-службі глави держави.
«Володимир Зеленський зазначив, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель повинен завершити процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз до 31 грудня 2019 року», — сказано в повідомленні прес-служби.
Крім того, президент доручив Минэкономэнерго спростити процедуру приєднання домогосподарств до електричних та інших мереж.
Нагадаємо, що закон про проведення анбандлинга «Нафтогазу» був прийнятий 31 жовтня 2019 року.
Анбандлинга є важливою умовою для укладення нового контракту з Росією про транзит газу через територію України згідно з європейськими правилами.
Європейські правила транзиту газу передбачають більш прозоре формування тарифів на блакитне паливо і його транзит.
Також ці правила передбачають, що компанія постачальник газу не може відповідати за його транспортування, тому Україна повинна виділити з «Нафтогазу» окрема юридична особа — оператора газотранспортної системи.
Нагадаємо також, що «Нафтогаз» підвищив вартість газу за листопад. Для промислових споживачів та інших господарюючих суб’єктів вартість газу зросла на 20%.
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін закликав «Нафтогаз» і «Газпром» обнулити взаємні претензії щодо газової суперечки.
Також раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» направив в Стокгольмський арбітраж позов на «Газпром» на 12 мільярдів доларів.
«Хвиля» також писала, що 100% акцій дочірньої компанії «Газпрому», South Stream Transport B. V., були заарештовані за позовом «Нафтогазу».
Також повідомлялося, що російський «Газпром» потрапив до двадцятки компаній «вбивць Землі». У список увійшли компанії, що займаються видобутком палива, які погіршують екологію планети.