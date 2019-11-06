У Таїланді 17-річний геймер помер від інсульту

Підліток всю ніч просидів за комп’ютером, а вранці батьки знайшли його бездиханне тіло на підлозі.

Лікарі сказали, що хлопець помер від інсульту.

Батько хлопця розповів, що син практично не виходив з кімнати, тому приносили їжу та просили одуматися.

Він закликав інших батьків звернути увагу на свох дітей.

– Мій син був розумним та завжди добре вчився в школі, але у нього були серйозні проблеми з ігровою залежністю. Він помер, перш ніж у нього був шанс змінитися. Я хочу, щоб смерть мого сина була прикладом та попередженням для батьків, чиї діти є ігроманами, – зазначив чоловік.