Кошка, делающая массаж своему хозяину, стала звездой Интернета

Пушистая труженица стала звездой You Tube.

Пользователей You Tube удивило видео, где кошка массажирует спину хозяину. Она начинает мять лапками бочок, потом взбирается на мужчину и принимается за позвоночник. “Клиент” кошки-массажистки смеется и кряхтит от удовольствия, а кошка с серьезной мордочкой старается ему угодить.

– Эта кошка любит массировать спину своего владельца, – сказано в комментарии к видео.

По роликом пользователи объяснили, что это называется “разминание”. Его делали все котята, когда питались молоком матери.

– Моя кошка любила мять меня, и ощущения напоминали массаж! Я так скучаю по своему меховому малышу. Он сейчас на небесах, – прокомментировала пользователь Kell Bell.

– Массаж и иглоукалывание одновременно, – напомнил о когтях котов Sam Hom.

Другим поведение питомца напомнило приготовление теста.

– Кошечка делает печенье, – написал Gling.

По материалам Комсомольская правда в Украине