«Слуга народу» Ткаченко пояснив свої слова про порядних людей в рядах бойовиків «ЛДНР»

Народний депутат фракції «Слуга народу», радник секретаря РНБО Максим Ткаченко прокоментував своє висловлювання про те, що деякі ватажки з окупаційної влади «ЛДНР» є чесними і порядними людьми. Про це він написав у Facebook.

Ткаченко нагадав, що рано чи пізно на окупованих територіях Донбасу пройдуть вибори за законодавством України за участю міжнародних організацій, в рамках яких наші земляки зможуть зробити свій вибір».

«І за результатами цього вибору в новій українській луганської та донецької місцевої влади можуть виявитися нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території, як заручники ситуації. Тому прошу не ділити країну, а зшивати – адже це наш шанс звільнити територію України від агресора», — написав нардеп.