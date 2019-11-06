Погрожували зґвалтуванням: Російський солдат-строковик розповів, за що убив товаришів по службі

Російський військовослужбовець Раміль Шамсутдінов розстріляв своїх товаришів по службі у військовій частині в Забайкаллі, тому що його погрожували «опустити». Відповідні свідчення він дав слідству. Фрагменти допиту опублікувало російське видання Baza.

«Єдине, мені шкода, що я випадково зачепив двох хлопців, які були зовсім не при чому. До решти у мене немає ніякої жалості. А ці хлопці з одного зі мною призову…», — цитує Baza солдата-строковика.

За словами військового, після того, як він вступив на службу, у нього відібрали телефон. Про інцидент родичів він не розповідав. Також, за словами Шамсутдинова, у нього відбирали гроші.

«Кому скаржитися? Смішно. Повідомляти просто нікому, — цитує видання військового. — Кому мені повідомляти, якщо самі офіцери мене і били? Думав втекти, але ж все закрито. Що мені було робити?»

Він розповів, що в той день його «пообіцяли опустити». «Так і сказали, попередили, що типу зґвалтують. Лейтенант в той день мені сказав, що все, розумієш, після варти — все буде», — продовжив Шамсутдінов. Він також сказав, що «всіх молодих вже опускали» до нього.

За словами військового, під час затримання його сильно били: «Я думав, якщо чесно, що помру».