«Серед прибулих воїни з ампутацією!» У Київ прибув черговий борт з тяжелоранеными бійцями з Донбасу

Волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook опублікувала новий пост, повідомивши, Головний військовий клінічний госпіталь Києва 6 листопада прибув черговий борт з тяжелоранеными бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Волонтер звернулася до всіх українців за допомогою. «У Київ прибув борт з пораненими, зробіть репост, будь ласка! По Столичному шосе знову мчали швидкі з мигалками, серед прибулих воїни з ампутацією і є в дуже важкому стані. За 3 останніх місяця понад 90 поранених», — повідомила Наталія.

Крім цього, Юсупова зазначила, що зараз дуже потрібна кров, яку можна здати в центрі крові на території госпіталю з понеділка по четвер з 9-12, при собі мати паспорт, за адресою: Госпітальна, 18. Волонтер також написала список, які речі і продукти потрібні в першу чергу пораненим захисникам. Так, пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукор, цукерки, каву і чай. З одягу – футболки, спортивні костюми, куртки. З ліків – «Дексалгін» і «Кетанов» (знеболююче в ампулах). Ще потрібні пелюшки під рани, шампуні, рушники, станки для гоління, шкарпетки і нижню білизну. «Нагадую, що ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні. Воїнів багато і всім потрібна турбота і увага. Я публікую чеки, що купую + фото відправлених посилок на фронт», – написала Юсупова.

Карти для допомоги: Приватбанк 4627 0551 5008 4795, Наталія Ветвицька (Юсупова). Монобанк 4441 1144 4022 0109 Юсупова Наталія.