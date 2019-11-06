Тільки ідіоти можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича і пройшов два Майдану, виїде з України, — екс-глава ГПУ

Екс-генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, чим буде займатися, він і його дружина Ірина після відходу з політики.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі «Сніданку з 1+1».

Луценко прокоментував чутки про те, що він з дружиною збирається покинути Україну. За його словами, чутки народилися з-за екс-нардепа Сергія Лещенка.

«Тільки такі ідіоти, як він (Лещенко. – Ред.) можуть повірити, що Луценко, який не втік від Януковича, пройшов два Майдану, син якого пішов добровольцем в 2014 році на фронт, кудись виїде з нашої країни», — заявив ексгенпрокурор.

«Я був і залишаюся українцем і свої переконання не міняю, залежно від посад або влади», — уточнив він.

Також Луценко розповів про стан дружини.

«Вона перенесла серйозну проблему з серцем і зараз не може повністю працювати з повною віддачею», — зазначив він.

Колишній генпрокурор розповів про своїх планах на майбутнє.

«Далі я збираюся організувати фонд підтримки української книги. Буду читати і пропагувати читання і допомагати тим, хто пише розумні книжки. А Ірина після певної медичної реабілітації, очевидно буде займатися тим, чим займалася до депутатства – своїм невеликим сімейним бізнесом», — розповів Луценко.

Жити Луценко планує де й раніше, в селищі Стоянка на Київщині, разом з дружиною та молодшим сином Віталієм, собакою і котом.

Нагадаємо, 4 листопада нардеп від «Європейської солідарності» Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров’я.