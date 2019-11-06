На посаду голови Держслужби свободу совісті претендує екс-радник Кличка

Очолити Державної служби з етнополітиці свободу совісті може Юлія Лялька. Крім неї на цю посаду претендентів немає, повідомляє видання «Країна» з посиланням на власні джерела.
Журналісти нагадують, що Лялька раніше кілька років
очолювала відділ з питань релігій Київської міської державної
адміністрації і була радником мера Віталія
Кличко з питань релігії.
Згідно декларації чиновниці за 2017 рік, у неї є
квартира в Києві (площею 100 кв. метрів) вартістю близько 5,4 млн грн,
автомобіль Audi Q5 2013 р. в., куплений за 1,7 млн грн. Джерелами доходу у
Ляльки вказана виключно зарплата в розмірі 154 134 грн.
Зазначимо, Держслужбу з етнополітиці свободу совісті створило
уряд у червні цього року за ініціативою Міністерства культури.
Нагадаємо, що в середині червня 2019 року з подачі Мінкульту
Кабінет міністрів України створив Державну службу України з етнополітиці
і свободу совісті.
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