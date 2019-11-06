На посаду голови Держслужби свободу совісті претендує екс-радник Кличка

Очолити Державної служби з етнополітиці свободу совісті може Юлія Лялька. Крім неї на цю посаду претендентів немає, повідомляє видання «Країна» з посиланням на власні джерела.

Журналісти нагадують, що Лялька раніше кілька років

очолювала відділ з питань релігій Київської міської державної

адміністрації і була радником мера Віталія

Кличко з питань релігії.

Згідно декларації чиновниці за 2017 рік, у неї є

квартира в Києві (площею 100 кв. метрів) вартістю близько 5,4 млн грн,

автомобіль Audi Q5 2013 р. в., куплений за 1,7 млн грн. Джерелами доходу у

Ляльки вказана виключно зарплата в розмірі 154 134 грн.

Зазначимо, Держслужбу з етнополітиці свободу совісті створило

уряд у червні цього року за ініціативою Міністерства культури.

Нагадаємо, що в середині червня 2019 року з подачі Мінкульту

Кабінет міністрів України створив Державну службу України з етнополітиці

і свободу совісті.

Раніше SKELET-info повідомляв, хто з політиків подобається киянам.