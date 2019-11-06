У Вінниці чоловік приніс гранату у чиновницький кабінет

Невідомий чоловік у Вінниці приніс у один з кабінетів в адміністративній установі гранату. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

“Поліція розшукує чоловіка, який приніс у приміщення адміністративної установи небезпечний предмет”, – вказали у поліції.

Як зазначається, інцидент стався вчора близько 13:45.

“Невідомий чоловік приніс у один з кабінетів гранату. З будівлі, розташованої в місті Вінниці по вулиці Хмельницьке шосе, поліцією евакуйовано близько 100 людей. У межах відкритого кримінального провадження проводяться заходи з метою встановлення особи правопорушника”, – сказано у повідомленні.

Опитані слідчими очевидці події розповіли, що чоловік зайшов до їх приміщення та залишив на столі предмет, схожий на гранату РГД-5, та запал до неї. Він попросив здати боєприпас поліцейським.

У діях правопорушника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання до 7 років ув’язнення.