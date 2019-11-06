Зеленський: Завод ім. Малишева з 2009 року збудував лише один танк для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський в шоці від того, що завод імені Малишева побудував всього один танк для ЗСУ за кілька років. Про це він заявив у Харкові на нараді з проблемних питань діяльності «Укроборонпрому».

«Ми були на авіаційному заводі, були на легендарному заводі ім. Малишева. Побачили, що там відбувається. Ви знаєте … По-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року побудували один танк. Для ЗСУ. Один танк для ЗСУ. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік. Що відбувається з нашими підприємствами?», – зазначив президент.

Зеленський вважає, що прем’єр-міністр України повинен зібрати весь Кабінет міністрів і представників правоохоронних органів з цієї проблеми.

«Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?», — підкреслив він.