На Airbnb здається в оренду рідний дім Гаррі Поттера

На сайті Airbnb з’явилося оголошення про здачу кімнати в будинку, де за сюжетом Волан-де-Морт вбив батьків Гаррі Поттера.
Номер на двох можна орендувати мінімум на дві ночі. Проживання з включеними сніданками буде коштувати € 295. В кімнаті є ліжко, телевізор, Wi-Fi і окремий санвузол. Також є доступ до саду і вітальні з каміном. Відзначається, що будинок не підійде для домашніх тварин, дітей і людей на інвалідних візках.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
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Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Будинок знаходиться в селі Лавенем – у фільмі це місце виступило як Годрикова западина. Будівля є історичною, а в цілому в селі близько трьохсот історичних будівель.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», два роки тому особняк De Vere House, де знімалися сцени раннього дитинства головного героя в екранізації книг Джоан Роулінг, виставили на продаж.
За матеріалами 34travel.me
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