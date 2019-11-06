На Airbnb здається в оренду рідний дім Гаррі Поттера

На сайті Airbnb з’явилося оголошення про здачу кімнати в будинку, де за сюжетом Волан-де-Морт вбив батьків Гаррі Поттера.

Номер на двох можна орендувати мінімум на дві ночі. Проживання з включеними сніданками буде коштувати € 295. В кімнаті є ліжко, телевізор, Wi-Fi і окремий санвузол. Також є доступ до саду і вітальні з каміном. Відзначається, що будинок не підійде для домашніх тварин, дітей і людей на інвалідних візках.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Будинок знаходиться в селі Лавенем – у фільмі це місце виступило як Годрикова западина. Будівля є історичною, а в цілому в селі близько трьохсот історичних будівель.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», два роки тому особняк De Vere House, де знімалися сцени раннього дитинства головного героя в екранізації книг Джоан Роулінг, виставили на продаж.

За матеріалами 34travel.me

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