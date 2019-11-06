«Країна покрилася гнійниками»: «слуга народу» Бужанський зробив скандальну заяву

Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський заявив, що в Україні повинні ввести покарання за відкриття пам’ятників особам, які «заплямували себе нацизмом».

Тому має намір розробити і внести до парламенту відповідний законопроект. Про таку ініціативу він розповів у своєму Telegram – каналі.

«Нацизм, це така штука, що поруч ніяк. Ти або з ним, або проти. І абсолютно неважливо, скільки років минуло — рік чи триста», — вважає нардеп.

«Країна, немов гнійниками, покривається пам’ятками та меморіальними дошками осіб, назвемо це так, несмываемо заплямували себе нацизмом», — висловився Бужанський.

При цьому нардеп не зазначив, про які саме пам’ятники та осіб йде мова.

Але додав, що збирається розробити та внести в парламент закон, який заборонить вшанування в будь-якій формі тих, хто служив в будь-яких підрозділах «визнаної Нюрнберзьким Трибуналом злочинною організацією в цілому, СС, а також брав участь у Голокості».

На думку «слуги народу», далі колеги по парламенту повинні самі, «по совісті», прийняти рішення — взявши до уваги ситуацію в «Білорусі, яка постраждала від нацизму у Другій світовій війні».