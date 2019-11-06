Українці можуть купити собі пенсію: стало відомо, як і скільки коштує

В Україні пенсійна реформа передбачає, що громадянам для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати не менше 35-ти років трудового стажу. Українцям, яким не вистачає до 5 років стажу, зможуть його придбати.

Але така покупка може виявитися багатьом не по кишені – на сьогоднішній день один рік обійдеться в суму більше 22 тисяч гривень.

Доплата вираховується за формулою, в яку включено кількість «купуються» місяців стажу, сума ЄСВ за ставкою 22% від мінімальної зарплати і коефіцієнт, що відповідає кількості «купуються» років стажу.

Зокрема, «мінімалка» на сьогодні становить 4173 гривні, відповідно 22% від цієї суми – 918,06 гривні. Коефіцієнт для одного року стажу – 2.

Згідно з формулою: 12 (місяців) помножити на 2 (коефіцієнт) помножити на 918,06 (ЄСВ) = 22 033 гривні.

Для двох відсутніх років стажу коефіцієнт становить 1,8, для трьох – 1,6, для чотирьох – 1,4 і для п’яти – 1,2.

В результаті купівля п’яти років стажу буде коштувати: 5 помножити на 12 помножити на 1,2 і помножити на 918,06 = 66 100 гривень.

При цьому стаж можна купити в розстрочку. В цьому випадку ціна буде нижче «оптової» – у відповідній формулі відсутня коефіцієнт за кількість купованих років.

Таким чином, рік стажу в розстрочку буде коштувати більше 11 тисяч гривень, а п’ять років – понад 55 тисяч гривень.

В Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще близько 2 млн українців отримають надбавку у зв’язку з зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії громадянам з великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.